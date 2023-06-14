Промышленные этикетки
Этикеточные материалы
Применения этикеток
Самоклеющиеся этикетки – самый быстрый и экономичный способ маркировки оборудования, выпускаемой продукции, тары и упаковки.
Этикетки с термотрансферной печатью наиболее стойкие благодаря процессу термопереноса красителя внутрь самой пленки. А благодаря большому разнообразию материалов и типов используемых клеев можно оптимально решить практически любую задачу идентификации.
- Этикетки и бирки российского производства для маркировки оборудования, тары и упаковки;
- Изготовление уникальной маркировки по спецификации заказчика;
- Бесплатные образцы для проведения испытаний и техническая поддержка на всех этапах работы.
Профессионализм наших специалистов и большой опыт в производстве промышленной маркировки позволит подобрать лучший вариант самоклеющейся этикетки.
Предоставляем бесплатные образцы этикеток для проведения испытаний и оказываем техническую поддержку на всех этапах работы.
Возможности
|Внешний вид
|Лента самоклеющаяся непрерывная
|Этикетки-пустышки
|Этикетка с термотрансферной печатью
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Позволяет печатать термотрансферные этикетки разной длины из одного рулона; для малых тиражей; высеченный ус облегчает снятие материала с рулона.
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Вырубленная этикетка нужного размера для дальнейшей самостоятельной печати на термотрансферном (в рулоне) или лазерном офисном принтере (А4).
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Готовая этикетка с печатью по макету заказчика, в том числе переменной информации, штрих-кодов и QR –кодов, нумерации и пр.
|Возможность для самостоятельной печати
|Предварительная печать
|Дополнительный защитный слой
|Внешний вид
|Этикетка с цветной предпечатью
|Полноцветная этикетка
|Этикетка с защитным ламинатом
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На этикетку нанесена преднапечатка, часто полноцветная , для дальнейшей самостоятельной печати, в том числе переменной информации.
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Готовая полноцветная этикетка выполненная с помощью UV или лазерной печати по макету заказчика.
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Готовая этикетка с любым типом печати: термотрансферная одноцветная или цветная UV и лазерная с нанесенным ламинатом для дополнительной защиты и усиленной стойкости маркировки.
|Возможность для самостоятельной печати
|Предварительная печать
|Дополнительный защитный слой